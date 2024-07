Furacão Beryl avança e atinge categoria mais alta

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O furacão Beryl, que avança pelo Caribe, subiu para a categoria mais destrutiva que existe. Pelo menos uma pessoa morreu durante a passagem do fenômeno. Ventos de 260 km/h foram registrados em várias ilhas. As informações são do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Na região de Barbados, autoridades pediram que a população não saia de casa. Segundo especialistas, uma tempestade tão poderosa no início da temporada de furacões, que vai do início de junho ao final de novembro no atlântico, é extremamente rara. Segundo a previsão, o Beryl deve passar pelo estado mexicano de Quintana Roo, onde estão localizados os balneários de Cancún e Riviera Maya.

