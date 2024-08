Fundinho Festival acontece neste fim de semana com 17 horas de jazz e blues em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/08/2024 - 17h54 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h48 ) ‌



Evento gratuito promete gastronomia diversificada, acessibilidade inclusiva e música de alta qualidade para celebrar os 136 anos da cidade.

A entrada é gratuita, e o evento contará com a participação de 10 atrações musicais, incluindo artistas nacionais, regionais e locais. Na sexta-feira (9), as apresentações começam às 17h e se estendem até às 22h. No sábado (10), a programação inicia às 10h e segue até às 22h.

