Funcionários tentam impedir furto de veículos | Balanço Geral Manhã

Um trabalhador de uma empresa de manutenção de equipamentos do setor da saúde teve seu veículo furtado na tarde desta quarta-feira (04), na Rua Coronel Antônio Alves Pereira, no bairro Lídice em Uberlândia. O crime aconteceu por volta das 14h e foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

As imagens mostram três rapazes rondando a rua em atitude suspeita. Momentos depois, um deles consegue arrombar a porta do veículo, um Gol cinza escuro de placa C-I-R 7660, e o furta. Ao perceber a ação, um dos funcionários da empresa aciona seus colegas e, cerca de cinco homens, tentam impedir o roubo correndo atrás do carro.

Nas imagens é possível ver os homens saindo da empresa em perseguição ao veículo. Um deles chega a chutar a porta do carro na tentativa de conter os criminosos, e outro tenta abrir a porta do motorista, mas cai e o carro foge.

A Polícia Militar foi acionada e está em busca dos bandidos. Qualquer informação que leve à identificação e localização dos criminosos pode ser repassada para a polícia através do 190 ou 181.

