Funcionários são suspeitos de vender drogas para Liam Payne

A polícia investiga se o ex-astro de One Direction, Liam Payne, que morreu na última quarta-feira (16) após cair de uma sacada em Buenos Aires, na Argentina, pode ter recebido drogas de pelo menos dois funcionários do hotel onde estava hospedado. As investigações agora avançam para localizar quem são os traficantes que podem ter fornecido os entorpecentes em uma caixa de sabonete, que foi encontrada no quarto do cantor.

