Funcionários de supermercado montam esquema para roubar cerveja e carne Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/02/2025 - 15h40 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três homens foram presos suspeitos de envolvimento em um esquema de furto dentro de um supermercado. As investigações apontam que, após o fechamento do estabelecimento, os criminosos desviavam mercadorias com a ajuda do gerente, que desligava as câmeras de segurança para facilitar a ação. Dois suspeitos seguem foragidos, incluindo o próprio gerente. Os furtos, que ocorriam desde janeiro, causaram um prejuízo estimado em R$ 1 milhão. Entre os principais itens roubados estavam caixas de cerveja e carnes.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.