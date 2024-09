Funcionários de pátio da Polícia que pegou fogo em Dumont prestam depoimento sobre incêndio Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 02/09/2024 - 09h30 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h37 ) ‌



Funcionários do pátio de Dumont que abriga veículos apreendidos pela Polícia Civil já prestaram depoimento sobre o incêndio que consumiu o local e destruiu tudo, no último final de semana. Os vizinhos do estabelecimento também serão ouvidos, na delegacia. O objetivo da investigação é descobrir se o incêndio foi ou não intencional e caso sim, quem teria provocado e o porquê. Ainda não se sabe quantos veículos estavam no pátio, quantos deles se perderam no fogo e nem o valor total do prejuízo.

*Reportagem exibida em 30/08/2024.

