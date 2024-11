Funcionários da Gidion de Joinville doam cerca de 2 mil brinquedos para campanha da NDTV Record Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 15/10/2024 - 11h21 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h41 ) twitter

Na manhã de hoje, a entrega da Maratona do Brinquedo foi marcada por um gesto de solidariedade que surpreendeu a todos. Os funcionários da Gidion se uniram em uma mobilização que superou as expectativas. A iniciativa, que visa arrecadar e distribuir brinquedos para crianças, demonstrou o poder da união e do espírito comunitário. O evento trouxe sorrisos e alegria para muitas famílias e mostrou como ações coletivas podem transformar realidades. A Maratona do Brinquedo é uma tradição que ganha cada vez mais força graças ao empenho e dedicação de pessoas dispostas a fazer a diferença.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.