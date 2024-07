Funcionários da ANP e Ipem são afastados por suspeita de envolvimento em esquema de corrupção Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/07/2024 - 11h07 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h19 ) ‌



Duas operações realizadas pela Polícia Federal e Ministério Público Federal têm como alvo a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem). As ações são desdobramentos da "operação Boyle" em fevereiro, que descobriu organizações criminosas especializadas na adulteração de combustíveis. A Justiça determinou afastamentos de funcionários da ANP e bloqueio de valores das contas bancárias no caso do Ipem. Ambos os órgãos ainda não se pronunciaram sobre o assunto. A polícia continua as investigações para identificar possíveis outros envolvidos nos supostos esquemas ilícitos.

