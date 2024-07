Funcionário libera pouso e voo na mesma pista e aviões quase batem

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Dois aviões ficaram próximos de uma colisão em pleno ar em Syracuse, nos Estados Unidos. Um vídeo de uma câmera de segurança da polícia flagrou o momento em que os aviões ficam perto um do outro. A situação aconteceu após o controlador de tráfego aéreo do Aeroporto Internacional de Syracuse, no estado de Nova York, autorizar que uma aeronave se aproximasse para pouso ao mesmo tempo em que liberou que outra decolasse, tudo isso na mesma pista.

