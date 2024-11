Funcionário dos Correios fica ferido após acidente com empilhadeira e explosão em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 26/11/2024 - 19h24 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h36 ) twitter

Um funcionário dos Correios está internado no Hospital João 23 depois de um acidente no centro de triagem de cartas e encomendas da instituição, na unidade do bairro Universitário, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

O caso mobilizou a polícia e o Corpo de Bombeiros. Inicialmente, chegou a se suspeitar que se tratava de uma bomba. Mas, a informação foi desmentida quando a polícia chegou ao local.

O acidente aconteceu durante o manuseio de uma empilhadeira. Várias caixas caíram no chão, uma delas com um material de pólvora, que causou um grande estrondo e muita poeira.

‌



Segundo militares do Corpo de Bombeiros, houve correria no local e o barulho assustou quem passava pela rua. O funcionário teve uma perfuração no tímpano. O centro de distribuição foi isolado até a conclusão dos trabalhos.

