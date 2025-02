Funcionário de loja bate carro de luxo a caminho do lava jato e conserto pode custar R$ 1 milhão Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/02/2025 - 10h19 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h03 ) twitter

Um acidente impressionante envolvendo uma Ferrari de mais de 3 milhões de reais aconteceu em Campinas, São Paulo. O manobrista de uma loja de veículos perdeu o controle do carro a caminho de um lava jato, batendo contra o portão de uma casa. O impacto causou danos significativos, resultando em prejuízos superiores a 1 milhão de reais. Imagens de segurança mostram a Ferrari em alta velocidade antes do acidente. A loja responsável pelo carro não comentou o incidente. Marcos Guimarães relatou que o motorista agiu imprudentemente ao tentar testar o veículo, causando o acidente. Um mecânico especialista confirmou que a estrutura frontal do carro foi severamente danificada.

