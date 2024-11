Funcionário confessa ter iniciado incêndio que causou prejuízos milionários em Araxá Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/10/2024 - 09h01 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h34 ) twitter

A Polícia Civil finalizou o inquérito sobre o incêndio que ocorreu no mês passado no distrito industrial de Araxá, atingindo uma empresa de concreto. O incidente teve início quando um funcionário, contratado para realizar a limpeza do terreno, utilizou gasolina para atear fogo, provocando chamas que se alastraram rapidamente. De acordo com as investigações, o fogo atingiu uma área de preservação permanente, afetando uma extensão equivalente a 11 campos de futebol.

Os danos ambientais e financeiros gerados pelo incêndio foram significativos. A guarnição de bombeiros mobilizada para conter as chamas enfrentou dificuldades, uma vez que parte da estrutura do telhado e maquinários da empresa estavam em chamas quando chegaram ao local. Para o combate ao incêndio, foi necessário acionar o "Plano de Auxílio Mútuo em Emergência" (PAME), que incluiu o apoio de uma empresa vizinha, fornecendo um caminhão-pipa com 25 mil litros de água e brigadistas. Ao todo, foram utilizados cerca de 30 mil litros de água em um esforço que durou aproximadamente três horas.

O funcionário que causou o incêndio foi ouvido e confirmou sua responsabilidade. O sócio da empresa também declarou que havia contratado o trabalhador para realizar a limpeza. A conclusão do inquérito encerra um caso que evidenciou a importância de precauções ao utilizar fogo em áreas próximas a vegetação e instalações industriais.

