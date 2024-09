Funcionária é encontrada morta após quatro dias em escritório nos EUA Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 02/09/2024 - 12h04 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h28 ) ‌



Uma mulher identificada como Denise Prudhomme, de 60 anos, funcionária de um grande banco em Tempe, Arizona, nos Estados Unidos, foi encontrada morta em seu local de trabalho. Ela chegou para trabalhar na sexta-feira (30) e registrou sua entrada às 7 da manhã. A funcionária subiu ao terceiro andar do edifício e não retornou para casa. Denise foi descoberta quatro dias depois por colegas que notaram um forte odor vindo da área onde ela trabalhava. Eles inicialmente acreditaram que o cheiro era devido a problemas no encanamento do prédio e chamaram a segurança. O corpo estava localizado sobre a mesa dela. A polícia informou que não houve denúncias de desaparecimento relacionadas ao caso até o momento. A causa da morte vai ser determinada nos próximos dias e o caso está sob investigação sem indícios de ação criminosa.

