Funcionária é agredida durante assalto a posto de combustíveis em Uberaba | Cidade Alerta Minas

Um posto de combustíveis no bairro Farol, em Uberaba, foi alvo de um assalto na noite desta quarta-feira (21). Dois criminosos armados chegaram em uma motocicleta e abordaram uma funcionária, agindo com violência para levar dinheiro e pertences pessoais. Segundo relatos, eles deitaram os clientes no chão e ameaçaram a vítima, que já havia feito a sangria do caixa.

Os assaltantes retiraram bijuterias da funcionária e um deles chegou a machucar o braço dela ao agarrá-la e apontar uma arma para sua cabeça. Apesar do susto, os criminosos não levaram o celular da vítima nem pertences de outras pessoas no local. A funcionária, que trabalha há um ano no posto, relatou nunca ter enfrentado uma situação semelhante.

A polícia foi acionada e está investigando o caso para identificar e localizar os suspeitos. Nenhum outro incidente foi registrado durante a ação, mas o episódio gerou preocupação entre os trabalhadores e clientes do posto.

