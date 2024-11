Funcionária de conveniência reage e parte para cima de casal de ladrões em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 22/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h46 ) twitter

Em um flagrante exclusivo da Tribuna do Povo, uma funcionária de uma conveniência localizada no bairro Anita Garibaldi, em Joinville, perdeu a paciência com a rotina de furtos e decidiu confrontar um casal de ladrões. A situação gerou uma grande confusão, com a funcionária partindo para cima dos criminosos enquanto eles tentavam roubar produtos do local. A ação de coragem expõe o desespero de trabalhadores que lidam com a criminalidade recorrente, enquanto a população ainda aguarda soluções mais eficazes para os casos de furtos na cidade.

