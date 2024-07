Funcionalismo: assembleia vota mudanças em carreiras de servidores Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/07/2024 - 10h09 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h35 ) ‌



O pacote de leis propostas pelo governo do estado, com mudanças nas carreiras de quase 40 mil servidores públicos, deve ser votado na Assembleia Legislativa. Além de reajuste salarial, os projetos pretendem evitar desequilíbrios, com regras claras para as promoções. Mas muitos deputados reclamam do pouco tempo para analisar as medidas.

