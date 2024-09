Fumaça das queimadas representa riscos para a saúde Aclr|Do canal Record News no YouTube 05/09/2024 - 15h30 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h10 ) ‌



O tempo seco contribui para o fogo se alastrar pelo Brasil. Em todas as regiões, as queimadas têm interferido diretamente na vida da população. Além da dificuldade para respirar, a fumaça ainda é tóxica. Para entender como isso afeta na saúde, conversamos com o membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Dr. Paulo Saldiva

