Fumaça das queimadas na Amazônia retorna ao estado e deve ficar até quinta-feira
04/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h27 )



Nesta terça-feira (03), a fumaça das queimadas na Amazônia voltou a encobrir o céu de Santa Catarina, fazendo com que muitos catarinenses notassem tons mais amarelados no horizonte. A repórter Daniela Cecon explora os possíveis problemas ambientais que essa situação pode causar no estado, incluindo impactos na qualidade do ar e na saúde pública. Com a previsão de que essa condição possa persistir até quinta-feira (05), é crucial entender as implicações e o que as autoridades, como o meteorologista Fernando Rafael da Defesa Civil SC, estão fazendo para monitorar e mitigar esses efeitos.

