Fukushima: JR mostra como a tecnologia ajudou a recuperar região após acidente nuclear Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/02/2025 - 22h12 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Japão, um terremoto seguido de tsunami há 14 anos causou o vazamento na usina de Fukushima. Hoje, a tecnologia é fundamental para a recuperação da região. Drones equipados com impressoras 3D e cimento regenerável ilustram o avanço. A província atrai investimentos em várias áreas, com estudantes criando robôs para ajudar na desativação da usina nuclear, enquanto a vida se restabelece na região devastada.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.