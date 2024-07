FUI PEDIDA EM CASAMENTO EM PORTUGAL! l ANA HICKMANN

Aclr |Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube

Oi pessoal! Tudo bem? Cheguei em portugal e já fui recepcionada pelo @eduguedesoficial com um lindo buquê de flores!

Depois do almoço, fui acompanhar ele em mais um treino de corrida, já que depois ele me levaria para jantar. Chegando lá depois de comermos, tive uma grande surpresa que me deixou emocionada: o Edu me pediu em casamento!

E no meu primeiro dia de noiva, fui acompanhar o Edu em mais um treino

Estou muito feliz!

Gostariam de ver mais vídeos como esse no canal? Deixem ai nos comentários! Não esqueçam de curtir e ativar o sininho. Beijosss!

