Fuga mal sucedida: motorista desobedece ordem de parada e é preso em Frutal | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/11/2024 - 09h18 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h54 )

Um motorista foi preso em Frutal, Minas Gerais, após tentar atropelar policiais durante uma abordagem de fiscalização de trânsito na rodovia LMG-732. Os agentes estavam realizando a operação quando o condutor desobedeceu à ordem de parada e acelerou em direção a eles. Por sorte, os policiais conseguiram se esquivar a tempo, e a equipe iniciou uma perseguição ao motorista, que continuou a fuga em alta velocidade.

Ao entrar no perímetro urbano, o motorista seguiu pela contramão na Avenida José de Alencar, tentando escapar da abordagem policial. No entanto, ao tentar realizar uma manobra na Rua José Galina, o veículo derrapou e bateu no meio-fio, estourando um pneu. Com o carro danificado e sem opções de fuga, ele foi preso.

Durante a abordagem, o motorista alegou que decidiu fugir por não possuir habilitação e afirmou que apenas pretendia "desviar" caso os policiais não saíssem da frente. Ele foi preso em flagrante e enfrenta acusações de tentativa de homicídio e desobediência à ordem legal.

