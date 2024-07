Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Fuga do Presídio Central: 30 anos do mais famoso motim penitenciário do RS

‌



A+

A-

Um dos episódios mais violentos da história gaúcha completa 30 anos neste mês de julho. Uma história digna de roteiro de ação, com perseguições policiais pelas ruas da capital, reféns em perigo e até a invasão de um hotel de luxo, no meio da noite. É a fuga do Presídio Central, em Porto Alegre, que expôs as falhas dentro do sistema carcerário e deixou perplexa toda a sociedade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.