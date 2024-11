Fuga de crianças com autismo, em Campos, é comum e especialistas alertam para os cuidados Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/11/2024 - 17h15 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A fuga de uma criança com transtorno do espectro autista aconteceu em uma escola municipal de Campos e acendeu um alerta sobre a situação. Segundo especialistas pessoas com autismo indicam seu estado emocional de várias formas, por isso os profissionais de educação inclusiva precisam estar atentos.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #autismo #espectroautista #saudeemocional #camposdosgoytacazes #escola #fuga

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.