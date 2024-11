Fronteira do pó - Trailer | Original PlayPlus Aclr|Do canal PlayPlus no YouTube 28/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h13 ) twitter

Uma tríplice fronteira dominada pelo crime organizado. Onde Brasil, Peru e Bolívia se encontram, o tráfico de cocaína tira a paz da população. Produção Original PlayPlus, FRONTEIRA DO PÓ é um relato histórico sobre a ascensão das maiores facções criminosas do país no Acre. E de como a guerra entre Comando Vermelho e PCC tem, como principais vítimas, os jovens desta região remota da América do Sul.

