Frio Serrano e geada em São Joaquim: o que esperar para o fim de semana em SC
19/07/2024 - 20h14 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h21 )



Nesta sexta-feira (19), o frio serrano trouxe a formação de geada em São Joaquim, conforme previsto. As fotos registradas por Michel Lenhagui mostram a paisagem coberta de branco às 7h30 da manhã, revelando o impacto do frio na região. Para o fim de semana, a previsão é de amanhecer gelado e predominância de sol com poucas nuvens em todo o estado de Santa Catarina. Acompanhe o resumo do clima e prepare-se para um fim de semana frio e ensolarado com Cibelly Favero na Central do Tempo.

