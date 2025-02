Frio extremo dificulta buscas por vítimas do acidente aéreo nos EUA; operação deve durar dias Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/01/2025 - 13h12 (Atualizado em 31/01/2025 - 01h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite da última quarta (29), um avião comercial com 64 pessoas colidiu com um helicóptero militar nos Estados Unidos. O acidente, que ocorreu durante a aproximação ao aeroporto Ronald Reagan, resultou na queda dos destroços no rio Potomac. Três militares estavam a bordo do helicóptero, que realizava um treinamento. Mais de 300 bombeiros trabalham no local para resgatar vítimas, operação que deve durar dias.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.