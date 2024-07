Frio eleva o risco de infarto em até 30%

Alto contraste

As doenças cardiovasculares matam cerca de 400 mil pessoas por ano no Brasil, com o infarto liderando esse ranking, especialmente entre as mulheres. Durante o inverno, o risco de ataque cardíaco cresce até 30%. Com a previsão de uma acentuada queda de temperatura nos próximos dias em algumas regiões do país, é crucial redobrar a atenção com o coração. A rapidez no socorro em caso de infarto é essencial para evitar o pior.

