Frio e neve em São Joaquim: veja a previsão do tempo e mínimas em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 12/08/2024 - 21h02 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O frio chegou com força e trouxe a primeira neve do ano para a Serra Catarinense. Entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, São Joaquim foi coberta pela neve, marcando um início de inverno rigoroso. A partir desta terça-feira (13), a massa de ar seco e frio que atua em Santa Catarina vai intensificar o frio no estado até quarta-feira. Durante o dia, o sol forte ajudará a elevar um pouco as temperaturas à tarde, mas o frio persistirá. Acompanhe a previsão completa com Cibelly Favero.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.