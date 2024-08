Frio e geada neste sábado: confira a previsão do tempo para todo o estado de SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 09/08/2024 - 20h29 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h23 ) ‌



Neste sábado (10), Santa Catarina enfrentará um aumento na intensidade do frio devido à atuação de uma massa de ar polar. O dia começará com formação de geada nos pontos mais altos do estado, e haverá maior cobertura de nuvens do Extremo Oeste ao Litoral Sul. No entanto, o sol predominará em grande parte das regiões ao longo da tarde. Confira a previsão completa com Cibelly Favero na Central do Tempo.

