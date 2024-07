Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

A violência não dá trégua no interior do estado do Rio de Janeiro. Em Rio das Ostras, um frentista foi executado a tiros durante assalto ao posto de combustíveis onde trabalhava. Um homem foi preso.

