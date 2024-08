Frente fria chega ao Sul e Sudeste do Brasil nesta sexta (9) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 08/08/2024 - 12h43 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h26 ) ‌



A frente fria está se aproximando das regiões sul e sudeste do Brasil. Em Porto Alegre, a temperatura não deve ultrapassar 16 graus. A partir da próxima sexta (9), uma massa de ar frio deve derrubar as temperaturas para 6 graus em Santa Catarina. Em São Paulo, os ventos aumentarão com rajadas de até 70 km/h entre a capital e o litoral.

