Frente fria chega a Santa Catarina: alerta de chuva e ventos fortes
04/09/2024 - 09h08 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h26 )



Uma frente fria está se deslocando do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina, trazendo mudanças significativas no clima para a região. A partir desta tarde, o Oeste, Serra e Sul do estado devem enfrentar pancadas intensas de chuva. Enquanto as temperaturas permanecem amenas na faixa leste, elas devem subir no Oeste devido ao deslocamento da frente fria. Já na quinta-feira (05), a previsão indica chuva em todo o estado, com maior intensidade na faixa leste durante a tarde e ventos fortes, com rajadas chegando a até 70 km/h. Prepare-se para um dia de clima instável, com temperaturas mais baixas se aproximando.

