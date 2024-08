Frente fria avança pelo Brasil e deve derrubar temperaturas Aclr|Do canal Record News no YouTube 08/08/2024 - 16h15 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h02 ) ‌



A primeira frente fria continental de agosto já avança pelo sudeste e deve derrubar as temperaturas em todos os estados dessa região e também do Centro-Oeste. Nos próximos dias, o frio pode chegar até a região Norte, além da queda da temperatura, há previsão de chuva também. Guilherme Borges, meteorologista do Climatempo, explica quais regiões podem esperar uma trégua no tempo seco.

