Frente fria avança no RS e Defesa Civil alerta para inundações em áreas de risco

As chuvas retornaram ao Rio Grande do Sul, causando transtornos em várias cidades. Em Arroio do Tigre, houve queda de granizo que danificou telhados das casas. 80% dos imóveis foram afetados. Bento Gonçalves registrou alagamentos devido aos temporais. O nível do Guaíba aumentou para 3,4 metros. Alvorada também foi atingida pelas chuvas, com ruas alagadas novamente. Moradores temem novas perdas materiais nas residências. A previsão é de mais chuva e frio ao longo da semana no estado gaúcho.

