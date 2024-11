Freeway: tráfego é liberado após conserto de buraco Aclr|Do canal Record RS no YouTube 22/11/2024 - 09h40 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h29 ) twitter

Foi antecipada a liberação do tráfego de veículos no trecho onde um buraco se abriu na BR-290, a Freeway. A rodovia foi interditada no domingo.

