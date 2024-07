Fraude no Corinthians: para onde foram os milhões de patrocínios desviados do clube?

Aclr |Do canal RECORD EUROPA no YouTube

Fraude no Corinthians: para onde foram os milhões de patrocínios desviados do clube?

Um esquema de lavagem de dinheiro choca o futebol brasileiro. A polícia investiga contratos suspeitos entre o Corinthians e sua ex-patrocinadora, e no centro da trama está Edna, uma mulher humilde que se viu envolvida em um contrato milionário sem saber. César Galvão revela os bastidores do caso e entrevista Edna com exclusividade, expondo a injustiça que a transformou em peça de um jogo sujo.

