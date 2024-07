Foz do Iguaçu terá a única unidade do Centro Cultural George Pompidou da América Latina. Aclr|Do canal Grands no YouTube 15/07/2024 - 14h40 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h15 ) ‌



Foz do iguaçu foi a cidade escolhida para receber uma filial do Centro Cultural George Pompidou, uma das mais importantes instituições culturais do mundo. Essa será a primeira unidade na América Latina.

