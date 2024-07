FOTOS DO IML DE MARILIA MENDONÇA; SHAKIRA E SUA ÁRVORE E MAIS | PODLegal #112

Aclr |Do canal Afonso Paciléo no YouTube

1 - Suspeito de divulgar fotos de Marília Mendonça, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz após a morte é preso no DF

2 - "Dr. minha vizinha vive usando minha vaga de carro do condomínio. Já conversei com o sindico, mas ela insiste em continuar alegando ser mais próxima ao bloco dela. O que posso fazer?"

3 - Shakira manda tirar árvore da casa em que morava com Piqué

4 - "Dr., me envolvi com um cara casado e acabei enviado algumas fotos íntimas para ele. A mulher dele um dia descobriu e criou um perfil no qual publicou todas essas fotos. O que posso fazer?"

5 - Narrador demitido da Globo pede R$ 4 milhões por assédio moral

6 - "Dr., no trabalho, um funcionário do RH da empresa na qual trabalho errou meu pagamento. Fiz uma reclamação, e foi concertado depois de 20 dias. Logo após essa situação, ela começou a me coagir (amedrontar) indiretamente e me vigiar. O que posso fazer?"

7 - Ex-mulher de Hakimi é surpreendida ao saber que bens do jogador estão no nome da mãe do atleta

