Fotógrafo relata clima de tensão durante tumulto de torcedores na Arena do Galo, em BH

Um fotógrafo que trabalhou na Arena do Galo na partida entre Flamengo e Atlético-MG, nesse domingo (10), relatou os momentos de tensão durante o tumulto provocado por torcedores. Após o gol de vitória do time carioca, pessoas que estava nas arquibancadas arremessaram objetos e bombas no campo. Um outro fotógrafo foi atingido e teve três dedos quebrados.

