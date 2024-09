Fórum Parlamentar Catarinense debate concessão das BRs 116 e 101 em reunião itinerante Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/09/2024 - 09h46 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta segunda-feira (02), o Fórum Parlamentar Catarinense realizou uma reunião itinerante que se concentrou na discussão do contrato de concessão das BRs 116 e 101. O encontro aconteceu em Lages e Mafra, reunindo deputados e representantes da sociedade para debater aspectos cruciais da concessão e as futuras obras de mobilidade. A repórter Isabela Corrêa traz todos os detalhes sobre como as concessões rodoviárias podem impactar o desenvolvimento das regiões e quais são as principais preocupações levantadas durante o encontro. A participação do deputado Valdir Cobalchini e de outros membros do fórum foi fundamental para abordar questões relevantes sobre infraestrutura e transporte.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.