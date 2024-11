FÓRUM CONEXÃO PORTO & INDÚSTRIA - 22/11/2024 Aclr|Do canal Record Litoral e Vale no YouTube 22/11/2024 - 08h26 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h27 ) twitter

Prepare-se para um dia repleto de conhecimento e troca de ideias no Fórum Conexão Porto & Indústria! No dia 22 de novembro, especialistas e líderes do setor portuário e industrial sobem ao palco para discutir soluções, tecnologias e oportunidades que moldam o futuro desses segmentos essenciais.

NÃO PERCA ESTE ENCONTRO TRANSFORMADOR! Conectando ideias e movendo o futuro, diretamente do Parque Tecnológico de Santos.

Tela de Espera: 00:00 - 13:21

Fórum conexão Porto & Indústria: 13:21 - 3:51:44

