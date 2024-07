"Fórum Bom Pra Cachorro": projeto humaniza ambiente do judiciário em Imaurí Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/07/2024 - 11h04 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h39 ) ‌



Em uma iniciativa pioneira no Sul do Estado, a cidade de Imaruí agora conta com o "Fórum Bom Pra Cachorro", um projeto que visa humanizar o ambiente do judiciário. A juíza responsável pela ação decidiu implementar mudanças que tornam o ambiente mais acolhedor, não apenas para os cidadãos, mas também para os cães que visitam o fórum. Este projeto inovador busca reduzir o estresse e tornar o processo judicial mais amigável. A repórter Rachel Schneider traz todos os detalhes sobre como o projeto está funcionando e impactando a comunidade local.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.