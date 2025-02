Fortes chuvas causam transtornos e prejuízos na grande São Paulo Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 07/02/2025 - 13h51 (Atualizado em 08/02/2025 - 01h21 ) twitter

A Grande São Paulo está sob alerta para temporais com risco de alagamentos. Na noite de quinta-feira (6) e madrugada de sexta-feira (7)l, chuvas intensas causaram transtornos e prejuízos. O forro de um supermercado desabou em São Bernardo do Campo, mas sem feridos. Na zona norte de São Paulo, houve chuva com granizo, enquanto na zona oeste, árvores caíram sobre a fiação, interrompendo o fornecimento de energia.

