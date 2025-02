Forte temporal destelha casas e deixa uma pessoa ferida em Ibirité (MG) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 24/01/2025 - 11h42 (Atualizado em 25/01/2025 - 01h25 ) twitter

As chuvas continuam a causar transtornos em Minas Gerais. Em Ibirité, um forte temporal destelhou casas e deixou uma pessoa levemente ferida. Já em Divinópolis, a chuva intensa gerou alagamentos, quedas de árvores e problemas no trânsito. Em Passos, no sul do estado, os moradores enfrentaram os mesmos problemas, com o córrego São Francisco chegando a transbordar.

