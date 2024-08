Forte nevoeiro: voos são cancelados em Florianópolis e Navegantes Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/08/2024 - 08h55 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h38 ) ‌



O aeroporto de Florianópolis está enfrentando novos cancelamentos de voos devido a um forte nevoeiro que afetou a visibilidade. O repórter Gabriel Prada está no local trazendo as primeiras informações sobre a situação. Além dos problemas atuais, também abordamos a nova rota que conectará Florianópolis ao Paraguai, com voos programados para iniciar durante a temporada de verão. Acompanhe os detalhes sobre os cancelamentos e as futuras conexões aéreas que podem impactar suas viagens.

