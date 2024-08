Forças Armadas declaram lealdade absoluta a Maduro Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h02 ) ‌



As Forças Armadas da Venezuela declararam, nesta terça-feira (6), lealdade absoluta ao presidente Nicolás Maduro. Os militares dizem que o líder venezuelano foi legitimamente reeleito pelo povo. Nas redes sociais, as Forças Armadas divulgaram imagens de militares em diferentes regiões do país declarando apoio a Maduro. A declaração veio um dia depois de a oposição cobrar que o Exército ficasse do lado do povo e respeitasse o resultado das urnas.

