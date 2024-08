Força de Mulher: Sucesso mundial estreia na Record e cai no gosto dos telespectadores Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 30/07/2024 - 16h35 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O sucesso mundial "Força de Mulher", começou a ser exibido ontem na tela da Record. A teledramaturgia turca tem atingido audiências massivas por onde passa, e já caiu no gosto dos telespectadores do interior do estado.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #novela #teledramaturgia #turca #forçademulher #estreia #sucesso

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

Publicidade

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.