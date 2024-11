Foragido da Justiça é assassinado a tiros em Três Ranchos e suspeitos são presos Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/10/2024 - 11h42 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h21 ) twitter

Um homem de 37 anos, natural de Araguari e foragido da Justiça, foi morto a tiros em Três Ranchos, Goiás, em um crime relacionado ao tráfico de drogas. Segundo a polícia, dois homens invadiram a casa onde ele estava e efetuaram diversos disparos. Após a fuga em uma motocicleta, os suspeitos foram detidos pela Companhia de Policiamento Especializado na GO-330.

Com o apoio da inteligência policial, os agentes identificaram e abordaram os suspeitos, que confessaram o homicídio, informando também o local onde esconderam as armas e a motocicleta. A polícia apreendeu duas armas de fogo: uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, além da motocicleta utilizada no crime, que havia sido furtada em Caldas Novas.

Os autores, de 20 e 24 anos, foram encaminhados ao Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC) para os procedimentos legais. Ambos responderão por homicídio e porte ilegal de armas.

