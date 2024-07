FOMOS PARA GOIÂNIA l ANA HICKMANN

Aclr |Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Estão todos bem? Mais um dia de vlog e dessa vez vou levar vocês comigo para uma viagem até Goiânia, para um evento de parceria da minha marca de óculos, a @anahickmanneyewear!

Na companhia do meu amor Edu Guedes, vou mostrar tudinho para vocês dessa viagem de trabalho! Desde o hotel, com muitas surpresas, até a produção de todo o evento!

Gostaram? Não se esqueçam de comentar aqui para que a parte 2 venha logo! Além de curtir e ativar o sininho. Beijosss!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

Publicidade

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

Publicidade

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #vlog #eduguedes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.