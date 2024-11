FOMOS AO SHOW DO PAUL MCCARTNEY l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 21/10/2024 - 20h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h01 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Entre uma correria e outra, finalmente, um pouco de tranquilidade por aqui. Tirei o dia para me cuidar e me divertir.

Tive a companhia fofíssima do Joaquim e do Shoyu, o cachorrinho da minha enteada. A noite, eu e o @eduguedesoficial fomos pela primeira vez no show do Paul Mccartney, foi incrível!!!

Vocês gostaram? Comentem aqui o que acharam e se querem ver mais vídeos assim por aqui. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijosss!

